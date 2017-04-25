Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за возобновление мониторинга в Турции

25.04.2017 20:31 Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции. Об этом сообщается на официальной странице Ассамблеи в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС.



"ПАСЕ только что проголосовала за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции, прекращенной в 2004 году: 113 депутатов проголосовали за, 45 - против, 12 воздержались", - говорится в сообщении.



В ПАСЕ обеспокоены ситуацией с правами человека в Турции, в частности, преследованием журналистов и продлением режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года.

ПАСЕ учредила процедуру мониторинга в 1993 году. Цель мониторинга - убедиться в том, что все страны Совета Европы находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами СЕ, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека. В 1997 году была создана специальная комиссия по мониторингу, которая формируется партийными группами.

Мониторинг так называемых вступительных обязательств в настоящее время действует в отношении Албании, Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдавии, России, Сербии, Украины и Черногории. С четырьмя государствами - Болгарией, Монако, Македонией и Турцией - ранее был начат постмониторинговый диалог.















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