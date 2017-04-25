Патриарх Иерусалимский: Придавать политическую подоплеку встрече с абхазскими и осетинскими молельщиками совершенно недопустимо

25.04.2017 21:15 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III.



Как сообщает МИД Грузии, вместе с другими вопросами посол и патриарх говорили об информации, распространенной абхазскими электронными медиа-средствами, согласно которой 10 апреля Феофил III в Иерусалиме принял абхазских молельщиков и благословил т.н. «правительство Абхазии».



На встрече с грузинским послом Феофил III подтвердил встречу с абхазскими и осетинскими молельщиками, однако отметил, что для него совершенно неприемлемо придание политической подоплеки подобным встречам.



«Моя твердая позиция заключается в том, что я не вмешиваюсь в политику. Я встретился с ними, как с христианами, которые прибыли в Иерусалим, чтобы помолится на Святой Земле в связи с праздником Воскресения Христова. В этом период, как мне известно, много молельщиков приезжает из Грузии и думаю хорошо, когда существует возможность для встречи людей друг с другом», - отметил патриархом Иерусалимский и выразил озабоченность в связи с тем, что это не первый случай, когда аудиенция с ним по-разному интерпретируется.















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