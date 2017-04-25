|
Патриарх Иерусалимский: Придавать политическую подоплеку встрече с абхазскими и осетинскими молельщиками совершенно недопустимо
25.04.2017 21:15
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III.
Как сообщает МИД Грузии, вместе с другими вопросами посол и патриарх говорили об информации, распространенной абхазскими электронными медиа-средствами, согласно которой 10 апреля Феофил III в Иерусалиме принял абхазских молельщиков и благословил т.н. «правительство Абхазии».
На встрече с грузинским послом Феофил III подтвердил встречу с абхазскими и осетинскими молельщиками, однако отметил, что для него совершенно неприемлемо придание политической подоплеки подобным встречам.
«Моя твердая позиция заключается в том, что я не вмешиваюсь в политику. Я встретился с ними, как с христианами, которые прибыли в Иерусалим, чтобы помолится на Святой Земле в связи с праздником Воскресения Христова. В этом период, как мне известно, много молельщиков приезжает из Грузии и думаю хорошо, когда существует возможность для встречи людей друг с другом», - отметил патриархом Иерусалимский и выразил озабоченность в связи с тем, что это не первый случай, когда аудиенция с ним по-разному интерпретируется.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна