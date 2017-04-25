|
Грузия и Греция начали переговоры по поводу грузинских нелегалов
25.04.2017 22:27
Посол Грузии в Греции Иосиф Нанобашвили и министр миграционной политики Греции Иоаннис Музалас достигли соглашения по поводу нелегально проживающих в Греции граждан Грузии. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в МИД Грузии.
«На встрече была достигнута договоренность, что греческая сторона окажет нам техническую помощь в интерпретации закона о миграции Греции от 2014 года и вошедших в него поправок, а также в их практической реализации», — отмечают в МИД.
Особое внимание будет уделено той статье, которая дает возможность в качестве исключения легально жить в Греции представителям так называемых «третьих стран», в том числе и гражданам Грузии. При этом первыми такую возможность получат лица, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями.
С целью успешного проведения этих мероприятий посольство Грузии планирует сотрудничать с юристами, имеющими опыт работы с греческим законодательством. Греческая сторона, в свою очередь, выделит лиц, ответственных за правовые вопросы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна