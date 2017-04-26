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Каладзе назвал неожиданным решение «КазТрансГаз» подать в суд на Грузию


26.04.2017   10:32
Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе назвал решение «КазТрансГаза» подать иск против Грузии в Международный арбитражный суд «неожиданным». По его словам, правительством Грузии не раз делалось заявление в связи с возвращением в управление казахского менеджмента.

По словам Каладзе, переговоры продолжаются и, возможно, дело не дойдет до арбитража.

«По поводу «КазТрансГаза» вы много раз слышали мои заявления и что настрой правительство в связи с этим был таков, что казахский менеджмент должен вернуться в управление. К сожалению, это не произошло. Другие дополнительные вопросы воздержусь комментировать, так как мой комментарий может быть использован в арбитраже по этому делу. Это решение было неожиданно, так как не раз делались заявления об их возвращении в менеджмент. На данном этапе продолжаются переговоры и, возможно, дело не дойдет до арбитража», - заявил Каладзе.






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