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Эрдоган: Чтобы Евросоюз стал сильным, нужна такая страна, как Турция


26.04.2017   11:19
Турция пересмотрит свою позицию по вопросу о возможном членстве в Евросоюзе, так как Брюссель затягивает по данному вопросу, а некоторые европейские страны настроены к Турции враждебно. Об этом в интервью Reuters заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если они не откровенны в своих поступках, мы должны найти выход из положения. Почему мы должны стремиться к этому? Переговоры длятся уже 54 года», - заявил Эрдоган.

По его словам, вопрос о вступлении Турции в Евросоюз может быть вынесен на всеобщий референдум. «Великобритания спросила своих людей, и они проголосовали за выход из Евросоюза. Они спокойно идут к новому будущему. То же самое может произойти и в Турции», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Одна или две страны не могут сохранить жизнеспособность Евросоюза. Чтобы ЕС стал сильнее, нужна такая страна, как Турция: страна, представляющая другу веру. Но страны-члены Евросоюза, похоже, не понимают этого. Им трудно представить членство такой исламской страны, какой является Турция», - подчеркнул он.






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