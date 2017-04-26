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Премьер выразил соболезнования в связи с кончиной известного грузинского онколога


26.04.2017   11:22
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной онколога, доктора медицинских наук Реваза Гагуа.

Гагуа был генеральным директором Национального центра онкологии Грузии и президентом Ассоциации онкологов страны.

"Хочу выразить искреннее сожаление в связи с кончиной известного врача, академика Резо Гагуа. Жаль, что грузинские медики остались без настоящего профессионала, с чьим именем связано развитие области онкологии в Грузии и воспитание множества поколений онкологов", — говорится в письме-соболезновании премьер-министра.

Реваз Гагуа скончался 24 апреля в Научно-исследовательском институте клинической медицины. По словам его коллег, 71-летнему профессору стало плохо после того, как он провел операцию. Медики не смогли его спасти, причина смерти пока не установлена.






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