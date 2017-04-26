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Малообеспеченные граждане Грузии будут получать бесплатные лекарства


26.04.2017   11:41
В рамках программы всеобщего здравоохранения, начиная с лета этого года, 500-600 тысяч граждан Грузии - социально незащищенные или одинокие пенсионеры – ежемесячно смогут покупать необходимые для лечения хронических заболеваний медикаменты за 1 лари. Для этого правительство выделило около 4 миллионов лари.

«Всего правительство планирует закупить 24 медикамента, и они будут доступны по символической цене для нашего населения. Максимум, людям придется заплатить один лари. Кроме этого, они могут приобрести запас необходимых лекарств в соответствующей сети аптек на три месяца», -заявил замминистра здравоохранения Грузии, директор Агентства социального обслуживания Заза Софромадзе.






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