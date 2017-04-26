«Грузинская мечта» приступила к отбору кандидатов на местные выборы

26.04.2017 12:04 Правящая партия «Грузинская мечта» начинает консультации в связи с отбором кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся осенью 2017 года.



Выборы в сакребуло (совещательный орган района или города) проходят сразу по двум системам — пропорциональной и мажоритарной. В первом случаи избиратели выбирают партии, а во втором — конкретных кандидатов, как независимых, так и представленных партиями. Также во время выборов в местные органы власти избирают мэров и глав районных администраций.



«К концу лета мы представим наших кандидатов. Как на парламентских выборах, так и местных выборах, мы предположительно примем участие в виде партии», — сообщил Кобахидзе.



Он подчеркнул, что правящая партия будет отбирать в масштабе всей страны кандидатов в мэры, на посты глав районных администраций, а также более тысячи кандидатов в сакребуло.



Согласно результатам опроса общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), именно у правящей партии самые большие шансы на победу в местных выборах.



Помимо «Грузинской мечты» в местные органы власти может попасть бывшая правящая партия «Единое национальное движение» и партия отколовшихся от нее после парламентских выборов октября 2016 года авторитетных оппозиционеров «Европейская Грузия».



"Новости-Грузия"











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