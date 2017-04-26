В ЕС сегодня должны принять регламент безвиза для Украины

26.04.2017 12:06 В среду послы стран-членов при Совете Евросоюза должны рассмотреть и предварительно утвердить законодательный регламент о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.



Вопрос включен в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей в Совете ЕС, сообщает Укринформ.



Соответствующий документ принял Европарламент 6 апреля.



Далее, по процедуре, регламент должен одобрить Совет ЕС на уровне министров, что ожидается в мае.



Документ должны подписать президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после опубликования. Предварительно прогнозируется, что это должно произойти в середине июня.

















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