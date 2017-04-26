Шермадини проводит фантастический сезон в чемпионате Испании - тренер бк «Андорра»

26.04.2017 12:50



В этом мы убедились во время матча чемпионата Испании между бк "Морабанк Андорра" и "Фуэнлабрада" , прошедшем на арене Poliesportiu d' Andorra в присутствии 4,3 тысяч зрителей /зал этой арены вмещает 5 тысяч человек/. Среди зрителей было много детей и женщин, атмосфера в зале была праздничная, доброжелательная и трогательно эмоциональная. Руководитель пресс-службы бк "Морабанк Андорра" Габриэль Фернандес создал нам самые наилучшие условия для работы -не только предоставил аккредитацию на матч, но и рассказал нам об истории и планах клуба, до игры дал возможность побывать на тренировке "Морабанк Андорра", пообщаться с игроками, с журналистами местного телевидения, до и в день игры он дал нам возможность пообщаться с президентом клуба Gorka Aixas Olea , главным тренером команды Joan Peñarroya, подчеркивая, что в Андорру прибыли "Журналисты из Грузии-родины Шермадини и Бурджанадзе".



За час до матча разместившись в пресс-ложе арены, мне пришлось интенсивно поработать-лично поздороваться и обменяться рукопожатиями с сотнями зрителей-поклонниками "Морабанк Андорра": увидев на мне атрибутику Грузии, они подходили и выражали тепло и уважение к нашей стране, к Шермадини и Бурджанадзе, говоря изумительно теплые и трогательные слова о наших игроках и высказывали пожелания удачи сборной Грузии на Евробаскете-2017. Приятной неожиданностью стало появление около пресс-ложи проживающего в Андорра грузинского регбиста, бывшего игрока сборной этой страны, а ныне главного тренера клуба VPC Andorra Давида Кирикашвили и его супруги Наталии Мазиашвили. Небольшую информацию о Давиде и еще нескольких проживающих в Андорре грузинских регбистах /ветеране регби Сосо Челидзе, игроке VPC Andorra Эдишере Джамрулидзе / я знал из СМИ и от Георгия Шермадини, но личное знакомство и общение с ними оказалось очень интересным-вскоре читателям предоставлю возможность детально ознакомиться с тем, как наши соотечественники оказались в Андорре, как успешно они выступали за сборную Андорры по регби, чем наши регбисты / в клубе VPC Andorra сейчас также играет Ираклий Бердзенишвили/ занимаются сейчас . Кстати, проживающий в Андорра ветеран регби Сосо Челидзе и ныне участвует в осуществлении программ развития регби и в то же время является одним из совладельцев биллиардного клуба Club de Billar JOSEFF , где собираются баскетболисты, футболисты,регбисты и поклонники этих популярных видов спорта. ..



Возвращаясь к вышеназванному матчу, хотелось бы отметить, что до начала игры в живом исполнении прозвучал гимн Андорры, до матча и во время перерыва были показаны удивительно красивые танцевальные номера с участием местного ансамбля, вызвавшие восторг зрителей. Сама игра как и ожидалось прошла с преимуществом хозяев и завершилась их победой со счетом 96:78. До матча не было известно, сколько времени сможет находиться на площадке Бека Бурджанадзе: он имел травму, до матча врачи предпринимали все возможные процедуры, чтобы он смог играть. Бека провел на площадке 12,5 минут, набрал 9 очков, удачно играл под щитом и своей игрой внес большой вклад в победу. А те или иные действия Шермадини на площадке-подборы, броски, пасы и т.д. сопровождались в зале аплодисментами, овациями, скандированием и мы еще раз убедились в его огромной популярности в этом удивительно красивом княжестве Андорра, сохранившем свои уникальные традиции, гостеприимство. Во второй половине матча главный тренер команды хозяев дал возможность отдохнуть Георгию Шермадини/ он сыграл 22 минуты и набрал 16 очков/, так как он почувствовал боли в ноги. Для того,чтобы сберечь его для последующих игр, наставник "Морабанк Андорра" по просьбе самого Шермадини уберег его от лишних нагрузок и возможных травм.



На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Морабанк Андорра" Joan Peñarroya заявил журналистам:"Мы уже привыкли к блестящей игре Шермадини и Бурджанадзе, сегодня они еще показали свое мастерство. Шермадини проводит фантастический сезон в чемпионате Испании, стабильно играет на высоком уровне. Очень радует нас и Бека Бурджанадзе, до матча с ""Фуэнлабрада" мы не знали сможет ли он из-за травмы сыграть на полную силу, сегодня он еще раз показал, что является бойцом и отличным баскетболистом".



Сейчас вся Андорра живет в ожидании следующих игр своей любимой баскетбольной команды, которая занимает 8-ое место в чемпионате Испании. Как сообщил автору этих строк Георгий Шермадини, "у команды хорошие шансы попасть в плей-офф чемпионата Испании". "Для достижения этой цели в оставшихся 4 матчах регулярной части чемпионата нам необходимо выиграть два матча и мы будем в плей-оффе",-сказал он. На вопрос "Есть информация о том, что в будущем сезоне вы, Георгий, будете играть в одном из грандов чемпионата Испании?" он ответил так:" Сейчас я полностью сосредоточен на игре в "Морабанк Андорра", на том, чтобы успешно закончить сезон и еще много раз порадовать поклонников команды, а что будет потом-покажет время".



Руководитель пресс-службы бк "Морабанк Андорра" Габриэль Фернандес сказал, что "Шермадини и Бурджанадзе очень популярны в Андорре". "Георгий и Бека не только отлично играют, не только приносят радость поклонникам клуба, но они очень тепло и с большим вниманием лично общаются с жителями города, их очень уважают и любят за профессиональные и человеческие качества",-отметил он.



Фернандес заявил:"Мы понимаем, что в будущем сезоне более именитые и более сильные клубы Испании захотят увидеть Шермадини в своем составе, поэтому мы не удивимся, если он получит приглашения из более именитых клубов, но мы бы были рады, если он останется бы у нас и в будущем году",- сказал он.



Двухлетний контракт Шермадини с клубом из Андорра истекает по окончании нынешнего сезона. Он начал свою карьеру в клубе "Маккаби" Тбилиси под руководством основателя этого клуба, заслуженного тренера Грузии, комментатора –рекордсмена Джамлета Хухашвили, в последующие годы успешно играл в греческих клубах "Панатинаикос" и "Олимпиакос", дважды становился победителем Евролиги, удачно играл за испанский клуб "Сарагоса" и итальянский "Канту", выступал за израильский клуб "Маккаби" Тель-Авив, в последние два сезона он блестяще играет за бк "Морабанк Андорра" в высшей лиге чемпионата Испании.



Что касается Беки Бурджанадзе, то он проводит в этом клубе первый сезон /раньше играл в клубах Испании/, его контракт истекает через год. Шермадини и Бурджанадзе готовятся играть за сборную Грузии на Евробаскете -2017: в конце августа-начале сентября наша сборная сыграет матчи в тель-авивской группе Евробаскета / Литва, Италия, Израиль, Грузия, Германия и Украина/ и в случае успеха в группе /места с 1 по 4 / выйдет в завершающий этап Евробаскет-2017, матчи которой пройдут в Стамбуле.



Тенгиз Пачкория, Андорра, специально для "

Фотографии Хатуны Габиташвили.





Фото 1- Грузинская диаспора княжества Андорра- Шермадини, Бурджанадзе, Кирикашвили, Джамрулидзе, Сосо Челидзе и автор этих строк.





Фото 2- Гл.тренер «Морабанк Андорра» Joan Peñarroya и Тенгиз Пачкория после пресс-конференции





Баскетболисты сборной Грузии Георгий Шермадини и Бека Бурджанадзе проводят блестящий сезон в составе бк "Морабанк Андорра", выступающей в высшей лиге чемпионата Испании. По итогам сезона 2015-2016 гг Шермадини был признан лучшим игроком "Морабанк Андорра", а в январе и в марте текущего года 28-летний Шермадини дважды был назван лучшим игроком месяца чемпионата Испании. Это признание принесло ему огромную популярность в Испании и в Европе. Это я почувствовал во время пребывания в Барселоне и в Андорре: видя на мне атрибутику Грузии, мои коллеги-журналисты Испании, Италии, Андорры, Франции и других стран, жители и гости Барселоны и Андорры подходили и говорили о блестящей игре Шермадини и о том, что нынешний сезон является очень продуктивным и для 23-летнего Беки Бурджанадзе.В этом мы убедились во время матча чемпионата Испании между бк "Морабанк Андорра" и "Фуэнлабрада" , прошедшем на арене Poliesportiu d' Andorra в присутствии 4,3 тысяч зрителей /зал этой арены вмещает 5 тысяч человек/. Среди зрителей было много детей и женщин, атмосфера в зале была праздничная, доброжелательная и трогательно эмоциональная. Руководитель пресс-службы бк "Морабанк Андорра" Габриэль Фернандес создал нам самые наилучшие условия для работы -не только предоставил аккредитацию на матч, но и рассказал нам об истории и планах клуба, до игры дал возможность побывать на тренировке "Морабанк Андорра", пообщаться с игроками, с журналистами местного телевидения, до и в день игры он дал нам возможность пообщаться с президентом клуба Gorka Aixas Olea , главным тренером команды Joan Peñarroya, подчеркивая, что в Андорру прибыли "Журналисты из Грузии-родины Шермадини и Бурджанадзе".За час до матча разместившись в пресс-ложе арены, мне пришлось интенсивно поработать-лично поздороваться и обменяться рукопожатиями с сотнями зрителей-поклонниками "Морабанк Андорра": увидев на мне атрибутику Грузии, они подходили и выражали тепло и уважение к нашей стране, к Шермадини и Бурджанадзе, говоря изумительно теплые и трогательные слова о наших игроках и высказывали пожелания удачи сборной Грузии на Евробаскете-2017. Приятной неожиданностью стало появление около пресс-ложи проживающего в Андорра грузинского регбиста, бывшего игрока сборной этой страны, а ныне главного тренера клуба VPC Andorra Давида Кирикашвили и его супруги Наталии Мазиашвили. Небольшую информацию о Давиде и еще нескольких проживающих в Андорре грузинских регбистах /ветеране регби Сосо Челидзе, игроке VPC Andorra Эдишере Джамрулидзе / я знал из СМИ и от Георгия Шермадини, но личное знакомство и общение с ними оказалось очень интересным-вскоре читателям предоставлю возможность детально ознакомиться с тем, как наши соотечественники оказались в Андорре, как успешно они выступали за сборную Андорры по регби, чем наши регбисты / в клубе VPC Andorra сейчас также играет Ираклий Бердзенишвили/ занимаются сейчас . Кстати, проживающий в Андорра ветеран регби Сосо Челидзе и ныне участвует в осуществлении программ развития регби и в то же время является одним из совладельцев биллиардного клуба Club de Billar JOSEFF , где собираются баскетболисты, футболисты,регбисты и поклонники этих популярных видов спорта. ..Возвращаясь к вышеназванному матчу, хотелось бы отметить, что до начала игры в живом исполнении прозвучал гимн Андорры, до матча и во время перерыва были показаны удивительно красивые танцевальные номера с участием местного ансамбля, вызвавшие восторг зрителей. Сама игра как и ожидалось прошла с преимуществом хозяев и завершилась их победой со счетом 96:78. До матча не было известно, сколько времени сможет находиться на площадке Бека Бурджанадзе: он имел травму, до матча врачи предпринимали все возможные процедуры, чтобы он смог играть. Бека провел на площадке 12,5 минут, набрал 9 очков, удачно играл под щитом и своей игрой внес большой вклад в победу. А те или иные действия Шермадини на площадке-подборы, броски, пасы и т.д. сопровождались в зале аплодисментами, овациями, скандированием и мы еще раз убедились в его огромной популярности в этом удивительно красивом княжестве Андорра, сохранившем свои уникальные традиции, гостеприимство. Во второй половине матча главный тренер команды хозяев дал возможность отдохнуть Георгию Шермадини/ он сыграл 22 минуты и набрал 16 очков/, так как он почувствовал боли в ноги. Для того,чтобы сберечь его для последующих игр, наставник "Морабанк Андорра" по просьбе самого Шермадини уберег его от лишних нагрузок и возможных травм.На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Морабанк Андорра" Joan Peñarroya заявил журналистам:"Мы уже привыкли к блестящей игре Шермадини и Бурджанадзе, сегодня они еще показали свое мастерство. Шермадини проводит фантастический сезон в чемпионате Испании, стабильно играет на высоком уровне. Очень радует нас и Бека Бурджанадзе, до матча с ""Фуэнлабрада" мы не знали сможет ли он из-за травмы сыграть на полную силу, сегодня он еще раз показал, что является бойцом и отличным баскетболистом".Сейчас вся Андорра живет в ожидании следующих игр своей любимой баскетбольной команды, которая занимает 8-ое место в чемпионате Испании. Как сообщил автору этих строк Георгий Шермадини, "у команды хорошие шансы попасть в плей-офф чемпионата Испании". "Для достижения этой цели в оставшихся 4 матчах регулярной части чемпионата нам необходимо выиграть два матча и мы будем в плей-оффе",-сказал он. На вопрос "Есть информация о том, что в будущем сезоне вы, Георгий, будете играть в одном из грандов чемпионата Испании?" он ответил так:" Сейчас я полностью сосредоточен на игре в "Морабанк Андорра", на том, чтобы успешно закончить сезон и еще много раз порадовать поклонников команды, а что будет потом-покажет время".Руководитель пресс-службы бк "Морабанк Андорра" Габриэль Фернандес сказал, что "Шермадини и Бурджанадзе очень популярны в Андорре". "Георгий и Бека не только отлично играют, не только приносят радость поклонникам клуба, но они очень тепло и с большим вниманием лично общаются с жителями города, их очень уважают и любят за профессиональные и человеческие качества",-отметил он.Фернандес заявил:"Мы понимаем, что в будущем сезоне более именитые и более сильные клубы Испании захотят увидеть Шермадини в своем составе, поэтому мы не удивимся, если он получит приглашения из более именитых клубов, но мы бы были рады, если он останется бы у нас и в будущем году",- сказал он.Двухлетний контракт Шермадини с клубом из Андорра истекает по окончании нынешнего сезона. Он начал свою карьеру в клубе "Маккаби" Тбилиси под руководством основателя этого клуба, заслуженного тренера Грузии, комментатора –рекордсмена Джамлета Хухашвили, в последующие годы успешно играл в греческих клубах "Панатинаикос" и "Олимпиакос", дважды становился победителем Евролиги, удачно играл за испанский клуб "Сарагоса" и итальянский "Канту", выступал за израильский клуб "Маккаби" Тель-Авив, в последние два сезона он блестяще играет за бк "Морабанк Андорра" в высшей лиге чемпионата Испании.Что касается Беки Бурджанадзе, то он проводит в этом клубе первый сезон /раньше играл в клубах Испании/, его контракт истекает через год. Шермадини и Бурджанадзе готовятся играть за сборную Грузии на Евробаскете -2017: в конце августа-начале сентября наша сборная сыграет матчи в тель-авивской группе Евробаскета / Литва, Италия, Израиль, Грузия, Германия и Украина/ и в случае успеха в группе /места с 1 по 4 / выйдет в завершающий этап Евробаскет-2017, матчи которой пройдут в Стамбуле.Тенгиз Пачкория, Андорра, специально для " Грузия Online Фотографии Хатуны Габиташвили.Фото 1- Грузинская диаспора княжества Андорра- Шермадини, Бурджанадзе, Кирикашвили, Джамрулидзе, Сосо Челидзе и автор этих строк.Фото 2- Гл.тренер «Морабанк Андорра» Joan Peñarroya и Тенгиз Пачкория после пресс-конференции











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