Грузия занимает 64-е место в «Мировом индексе свободы прессы» 2017 года

26.04.2017 13:33 В «Мировом индексе свободы прессы» 2017 года, публикуемом организацией «Репортеры без границ», Грузия занимает 64-е место среди 180 стран.



В рейтинге у Грузии 27,76 балла, по сравнению с прошлым годом страна осталась на прежней позиции, однако в отчете говорится, что в результате осуществленных в последние годы реформ медиа-среда в Грузии улучшилась.



«В результате осуществленных в последние годы реформ медиа-среда в Грузии улучшилась по таким направлениям, как прозрачность владельцев медиа, плюрализм сателлитного вещания и преобразование регулирующего вещание органа. После ряда скандалов Конституционный суд Грузии постановил, что наблюдение, осуществленное спецслужбами, должно подчиняться определенным гарантиям. Насилие в отношении журналистов имеет меньше места, однако, часто распространяется информация об угрозах в их отношении. Медиа по-прежнему очень поляризированы и, несмотря на прогресс, владельцы СМИ часто оказывают влияние на редакционную полицию. Война в связи с владением ведущими телекомпаниями является предметом беспокойства для будущего плюрализма в стране. Судьба главного оппозиционного телеканала «Рустави 2» является экзаменом с этой точки зрения», - говорится в отчете.



В первую пятерку Индекса в 2017 году вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Голландия.















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