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Премьер-министр Грузии находится с официальным визитом в Румынии


26.04.2017   14:32
Начался официальный визит премьер-министра Грузии в Румынию. По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, в Международном аэропорту Бухареста Георгия Квирикашвили встречал румынский коллега Сорин Гриндяну. Были исполнены национальные гимны Грузии и Румынии. Премьер-министры представили друг другу членов грузинской делегации и кабинета министров Румынии.

В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили, заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани, советник премьер-министра по вопросам международных отношений Тедо Джапаридзе.






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