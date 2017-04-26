Депутаты большинства пока не собирают подписи для инициирования конституционных поправок

26.04.2017 15:04 Депутаты еще не начали сбор в парламенте подписей, необходимых для инициирования запланированных изменений в конституции.



Первым этапом инициирования конституционных изменений является именно сбор подписей.



«Грузинская мечта» планирует представить проект конституционных изменений от имени более половины полного состава парламента, что должно быть подтверждено соответствующими подписями.



До сих пор этот процесс в парламенте не начался, однако, как заявил вице-спикер парламента Гия Вольский, сбор подписей начнется завтра. Аналогичной информацией располагает член парламентского большинства Акакий Зоидзе.



После того, как проект пересмотра конституции с подписями депутатов будет представлен парламентскому бюро, с целью проверки достоверности подписей бюро передаст их комитету по процедурным вопросам и правилам.



За этой процедурой последует создание организационной группы по проведению всенародного обсуждения конституционных изменений и публичные обсуждения, которые продолжаются в течение одного месяца. После этого процесс продолжится в парламенте.















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