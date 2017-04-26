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Оппозиция считает задержание Ираклия Чхвиркия «политически мотивированным»


26.04.2017   15:23
Задержание Ираклия Чхвиркия по обвинению в организации беспорядков у Главного управления полиции Аджарии 11-12 марта в партии «Европейская Грузия» называют «политически мотивированным».

По мнению политиков, представителя «Единого национального движения° задержали без каких-либо на то оснований.

Мераб Гогоберидзе и Ираклий Чхвиркия, обвиняемые в организации беспорядков в Аджарии, по решению суда 25 апреля были взяты под стражу сроком на два месяца.

«Мы вчера стали свидетелями политизированного суда и избирательного правосудия, в результате чего Ираклий Чхвиркия был задержан и сегодня он находится в предварительном заключении, тогда, когда он в этом процессе, можно сказать, даже не участвовал и только ограничился заявлением»,- сказал представитель партии «Европейская Грузия» Петре Замбахидзе журналистам, комментируя ситуацию.

Бывший член "Единого национального движения" Чхвиркия и руководитель НПО "Центр по борьбе с коррупцией" Гогоберидзе были задержаны 24 апреля по подозрению в организации беспорядков в Батуми.

25 апреля Батумский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Гогоберидзе и Чхвиркия, которым предъявлено обвинение в организации беспорядков в городе, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ходе судебного заседания оба обвиняемых заявили, что все обвинения против них абсурдны. В частности, Чхвиркия сказал, что прибыл из Тбилиси в Батуми под утро 12 марта, когда акция фактически завершилась и ее участники расходились по домам. При этом Гогоберидзе сообщил суду, что не знаком с Чхвиркия, вдвоем с которым, по версии следствия, они организовали беспорядки в Батуми. Слушание дела в отношении Гогоберидзе и Чхвиркия по существу назначено на 20 июня.






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