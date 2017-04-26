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В 2016 году страны Евросоюза предоставили убежище 700 000 беженцам


26.04.2017   16:25
В 2016 году страны Евросоюза предоставили убежище 700 000 беженцам. В 2015 году этот показатель составлял 330 000. Данные публикует статистическая служба Евросоюза Eurostat.

Как отмечается в статистике, Германия в 2016 году предоставила убежище 445 000 беженцев, что превышает показатели 2015 года в три раза. За Германией следуют Швеция (69 350), Италия (35 450) и Франция (35 170). Отсюда более половины приходится на беженцев из Сирии.

Также примечательно, что положительный ответ получили 98% заявлений о предоставлении убежища, поданных сирийскими беженцами.






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