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В 2016 году страны Евросоюза предоставили убежище 700 000 беженцам
26.04.2017 16:25
В 2016 году страны Евросоюза предоставили убежище 700 000 беженцам. В 2015 году этот показатель составлял 330 000. Данные публикует статистическая служба Евросоюза Eurostat.
Как отмечается в статистике, Германия в 2016 году предоставила убежище 445 000 беженцев, что превышает показатели 2015 года в три раза. За Германией следуют Швеция (69 350), Италия (35 450) и Франция (35 170). Отсюда более половины приходится на беженцев из Сирии.
Также примечательно, что положительный ответ получили 98% заявлений о предоставлении убежища, поданных сирийскими беженцами.
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