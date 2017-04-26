Главу правительства Грузии принял румынский коллега

26.04.2017 16:31 Официальный визит премьер-министра Грузии в Румынию начался со встречи с румынским коллегой.



Сорин Гриндяну принял Георгия Квирикашвили в правительственном дворце Виктория в румынской столице.



«На встрече, которая прошла в режиме «тет-а тет», главы правительств обсудили грузино-румынские отношения и основные направления углубления сотрудничества. Собеседники подчеркнули важное значение развития энергетических и транспортных коммуникаций и торгово-экономических отношений между двумя странами», -сообщают в пресс-службе премьера Грузии.



Кроме этого, Георгий Квирикашвили и Сорин Гриндяну обсудили процесс интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.



Премьер-министр Румынии поздравил грузинского коллегу с успехом достигнутым Грузией на пути евроинтеграции и еще раз зафиксировал твёрдую поддержку территориальной целостности Грузии.



В состав грузинской делегации, находящейся с официальным визитом в Румынии, входят вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе, министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили, заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани, советник премьер-министра по вопросам международных отношений Тедо Джапаридзе.















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