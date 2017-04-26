ЕНД: Прокуратура замяла дело сына депутата Ираклия Сесиашвили

26.04.2017 17:37 Оппозиционная партия "Единое национальное движение" распространяет информацию о сыне члена парламента Грузии, одного из лидеров "Грузинской мечты" Ираклия Сесиашвили. ЕНД утверждает, что отпечатки пальцев сына депутата проходил по делу о краже, однако прокуратура и глава СГБ замяли дело.



"Возбуждено уголовное дело по факту кражи, происшедшей в Тбилиси, который до сегодняшнего дня не расследован. В результате оперативно-следственных действий, проведенных на месте, экспертная криминальная служба в виде вещественного доказательства изъяла отпечатки рук предположительного преступника, которые Бюро экспертизы признало пригодными, и зарегистрировало в базе Следственной службы.



В текущем году в СГБ обратился гражданин Грузии, желающий начать работу, после прохождения специальных процедур, необходимых для начала работы в СГБ, было выявлено, что образцы отпечатков гражданина идентичные отпечатков, изъятых с места преступления. По нашей информации, о совпадении этих данных поставили в курс дела ведомство Гомелаури и Гогашвили, несмотря на это, реагирование не последовало. Прокуратура по вмешательству Ираклия Шотадзе вообще замяла это дело. Разговор идет о сыне Ираклия Сесиашвили, Давиде Сесиашвили"- заявил член политсовета "Национального движения", и руководитель отношений с неправительственными организациями Котэ Иоселиани.



Партия требует от Ираклия Сесиашвили пояснений в связи с фактом, и от Ираклия Шотадзе обнародования деталей.



В то же время члены ЕНД требуют от руководителя и заместителя СГБ, обнародовать имеющуюся у них информацию, а от Георгия Мгебришвили - опубликовать документы, существующие в связи с делом в МВД.

















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