Черное море способствует развитию широкомасштабного сотрудничества - Квирикашвили

26.04.2017 17:42 Черное море создает нам особое преимущество и способствует развитию широкомасштабного сотрудничества, об этом заявил премьер-министр Грузии на пресс -конференции по итогам встречи с румынским коллегой в Бухаресте.



Как сообщают в пресс-службе главы грузинского правительства, Георгий Квирикашвили и Сорин Гриндяну отметили важное значение развития торгово-экономического, энергетического и транспортного сотрудничества как между двумя странами, так и в рамках Черноморского региона. Стороны приняли совместную декларацию о последующем развитии отношений.



«Грузия и Румыния являются странами древнейшей культуры, которые географически связаны. Черное море создает нам особое преимущество и способствует развитию широкомасштабного сотрудничества. Грузия и Румыния являются естественным мостом между Европой и Азией. Мы активно работаем над развитием этих возможностей. Соответственно, наша цель – максимальное освоение и использование транспортно-энергетического потенциала», — сказал Квирикашвили на пресс-конференции.



По словам Сорина Гриндяну, для Грузии и Румынии представляют интерес региональные проекты в сферах транспортировки и энергетики, которые ставят целью задействование транспортного коридора между Черным и Каспийским морями.



«У нас есть общая цель, что подразумевает поощрение инвестиций и повышение уровня торговли между нашими странами. С этой точки зрения есть огромный потенциал, который еще не освоен надлежащим образом. Вместе с премьер-министром мы решили ускорить этот процесс и активировать двухсторонний комитет экономического сотрудничества, что должно произойди путем проведения сессии с участием бизнесменов», — сказал глава румынского правительства.



Сорин Гриндяну отметил, что заседание межправительственного комитета не проводилось после 2002 года и пообещал, что его деятельность возобновится в ближайшее время.



«Очень важно, чтобы румынские компании учли Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом», — заявил он.



Премьер-министр Румынии поздравил главу грузинского правительства с задействованием безвизового режима Грузия - Евросоюз.



Напомним, что грузинская правительственная делегация прибыла в Бухарест сегодня с двухдневным официальным визитом. В рамках визита запланированы встречи премьера с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и председателем Сената Кэлином Попеску-Тэричану. Глава правительства Грузии также планирует посетить прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Румынией.















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