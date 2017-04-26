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Украина стала на шаг ближе к безвизу


26.04.2017   18:21
Сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима. Решение было принято без обсуждения.

Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Резолюцию поддержал 521 депутат, 75 голосовали против и 36 воздержались. Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило надежду, что решение о введении безвизового режима для Украины могут передать на утверждение Совету Евросоюза 11 мая, а подписать - до 18 мая.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина стала на шаг ближе к получению безвизового режима с Євпрсоюзом, комментируя соответствующее решение комитета послов ЕС. Об этом Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook.

«Поздравляю, мы стали еще на шаг ближе к безвизу!!! Coreper (Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза – УНИАН) одобрил без комментариев (решение о предоставлении Украине безвиза)», - написала она.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что одобрение послами стран Европейского Союза в предоставлении безвизового режима Украине свидетельствует о ходе процедурного процесса отмены виз по графику.

«Послы ЕС одобрили, подтвердили предоставление безвиза для украинцев. Это означает, что процедурные вопросы идут по запланированному графику, это еще один шаг вперед к безвизовому режиму. Итак, всех поздравляю», - сказал Гройсман на заседании правительства в среду, 26 апреля.






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