Евросоюз создаст в Украине образцовые подразделения полиции

26.04.2017 18:33 Евросоюз запускает проект по созданию 20 образцовых отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба Консультативной миссии Европейского Союза. Отмечается, что стоимость проекта составит 6 млн евро для создания 20 образцовых отделений в Киевской, Харьковской и Львовской областях, сообщает УНИАН.



Сообщается, что проект "Поддержка реформы полиции в Украине" также предусматривает проведение специализированных тренингов по взаимодействию полиции с обществом, предоставление оборудования (в том числе автомобилей) и внедрение скандинавской модели охраны общественного порядка, направленная на предотвращение насилия во время массовых мероприятий.















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