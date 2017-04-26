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Евросоюз создаст в Украине образцовые подразделения полиции


26.04.2017   18:33
Евросоюз запускает проект по созданию 20 образцовых отделов полиции. Об этом сообщает пресс-служба Консультативной миссии Европейского Союза. Отмечается, что стоимость проекта составит 6 млн евро для создания 20 образцовых отделений в Киевской, Харьковской и Львовской областях, сообщает УНИАН.

Сообщается, что проект "Поддержка реформы полиции в Украине" также предусматривает проведение специализированных тренингов по взаимодействию полиции с обществом, предоставление оборудования (в том числе автомобилей) и внедрение скандинавской модели охраны общественного порядка, направленная на предотвращение насилия во время массовых мероприятий.






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