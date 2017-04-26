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Парламентское большинство пытается убедить общественность, что пишет конституцию не под себя


26.04.2017   19:26
Парламентское большинство обвиняет оппозицию в создании беспочвенного ажиотажа, и заявляет, что парламентское большинство создало не подогнанную под себя Конституцию, а демократический документ.

"Общество действительно не поверит в этот вздор из-за одной очень простой причины: если власть действительно подгоняет под себя Конституцию, тогда почему ее устраивает плохая для нее избирательная система, тогда как у нас есть прекрасная избирательная система, являющаяся более высокой гарантией того, чтобы "Грузинская мечта" очень долго сохранила власть. В этом нет логики"- заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По словам вице-спикера парламента Гии Вольски, власть готова предусмотреть рекомендации Венецианской комиссии, и кроме того, начать всеобщее рассмотрение изменений, которые должны войти в главный закон страны.

"Аргументированные позиции будут интересны для общества, Венецианской комиссии, и наших партнеров. Необходимо говорить на эту тему, и как можно меньше ажиотажа, поскольку есть партийные структуры, которые рассматривают шум, заявления, в том числе беспочвенные, как единственное средство сохраниться на политической поверхности"- заявил Гия Вольски.







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