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Европарламент запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с Марин Ле Пен


26.04.2017   21:11
Европарламент запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, сообщает агентство Reuters.

14 апреля французские судебные следователи подняли вопрос о лишении ее парламентского иммунитета.
Этот требование было выдвинуто после того, как Ле Пен заявила, что не намерена являться в суд для дачи показаний, так как защищена парламентской неприкосновенностью.

По информации французских СМИ, 29 и 30 марта следователи направили в Европарламент запросы относительно лишения иммунитета Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне.

Ле Пен и Бутонне подозреваются в фиктивном трудоустройстве. По данным следствия, они выплачивали деньги лицам, оформленным как их парламентские помощники, но на самом деле работавшим исключительно на партию «Национальный фронт» и почти не появлявшимся в Европарламенте.






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