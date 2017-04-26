Грузия не поддержала резолюцию ПАСЕ о возвращении Турции под мониторинг

26.04.2017 21:28 Парламентская делегация Грузии не поддержала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по возвращению Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны.



Накануне на заседании ПАСЕ в Страсбурге прошло голосование по резолюции, согласно которой Турция должна вернуться к этапу мониторинга. Это связано с беспокойством ПАСЕ ситуацией с правами человека в Турции, в частности преследованием журналистов и продлением режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года.



Грузинские депутаты оказались среди 45 членов ПАСЕ, которые выступили против принятия документа. За резолюцию проголосовали 113 членов организации, еще 12 воздержались.



Грузинская делегация во главе со спикером парламента Тамар Чугошвили принимает участие в работе весенней сессии ПАСЕ, которая открылась 24 апреля. Против резолюции по Турции проголосовали пять парламентариев из Грузии: Софо Кацарава, Ирина Пруидзе, Тамар Чугошвили, Звиад Квачантирадзе и Давид Бакрадзе.



«Турция является нашим стратегическим партнером и для нас очень важны происходящие там процессы. Наша позиция — находиться в тесной коммуникации со всеми странами-партнерами… Естественно, наша позиция в данном случае была в поддержку нашего партнера», — сказала член грузинской делегации Нино Гогуадзе.



По словам лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе, для Грузии важно европейское будущее Турции.



«Для Грузии огромное значение имеет стабильность и европейское будущее Турции. Поэтому естественно, что мы поддержали позицию турецкой делегации», — подчеркнул он.



В резолюции ПАСЕ по Турции говорится, что в стране «будет возобновлена процедура мониторинга до тех пор, пока будут существовать серьезные опасения по поводу соблюдения прав человека, демократии и верховенства закона». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сегодня заявил, что Турция не признает решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Процедура мониторинга была учреждена в 1993 году. Его цель — убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека. В 1997 году была создана специальная комиссия по мониторингу, которая формируется партийными группами.















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