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Посол Грузии в Великобритании удостоена звания «Дипломат года-2017»
26.04.2017 21:33
Посол Грузии в Великобритании и Северной Ирландии Тамара Беручашвили признана лучшим дипломатом стран Евразии 2017 года по версии британского журнала Tata DIPLOMAT, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.
Ежегодная церемония награждения прошла накануне в фешенебельном отеле Jumeirah Carlton Tower в Лондоне. На мероприятии присутствовали порядка 250 гостей, в том числе руководители дипмиссий и бизнесмены.
Премия журнала Tata DIPLOMAT присуждается в девятый раз. Она призваны выявить представителей дипломатического корпуса в Великобритании, которые внесли наибольший вклад в развитие двухсторонних и многосторонних отношений.
Победители были определены в десяти категориях, в том числе лучший молодой дипломат года, лучший дипломат из Европы и других регионов.
Беручашвили является послом Грузии в Великобритании с марта 2016 года. До этого на протяжении двух лет она возглавляла внешнеполитическое ведомство Грузии.
"Новости-Грузия"
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