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Посол Грузии в Великобритании удостоена звания «Дипломат года-2017»


26.04.2017   21:33
Посол Грузии в Великобритании и Северной Ирландии Тамара Беручашвили признана лучшим дипломатом стран Евразии 2017 года по версии британского журнала Tata DIPLOMAT, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

Ежегодная церемония награждения прошла накануне в фешенебельном отеле Jumeirah Carlton Tower в Лондоне. На мероприятии присутствовали порядка 250 гостей, в том числе руководители дипмиссий и бизнесмены.

Премия журнала Tata DIPLOMAT присуждается в девятый раз. Она призваны выявить представителей дипломатического корпуса в Великобритании, которые внесли наибольший вклад в развитие двухсторонних и многосторонних отношений.

Победители были определены в десяти категориях, в том числе лучший молодой дипломат года, лучший дипломат из Европы и других регионов.

Беручашвили является послом Грузии в Великобритании с марта 2016 года. До этого на протяжении двух лет она возглавляла внешнеполитическое ведомство Грузии.


"Новости-Грузия"





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