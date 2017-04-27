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Залкалиани: Сотрудничество между Грузией и Румынией перешло на этап стратегических отношений
27.04.2017 10:14
«С экономической точки зрения, между Бухарестом и Грузией существует возможность осуществления очень многих инфраструктурных проектов стратегического значения», заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, официальный визит в Бухарест премьер-министра Грузии имеет огромное значение, так как в результате переговоров сторон сотрудничество между Грузией и Румынией перешло на этап стратегических отношений.
«Между нашими странами очень интенсивные отношения, как в политические, так и экномические, а также в плане поддержки процессов европейской и евроатлантической интеграции. С экономической точки зрения, между Бухарестом и Грузией существует возможность осуществления очень многих инфраструктурных проектов стратегического значения. Официальный визит в Бухарест премьер-министра Грузии имеет особое значение. Румынская сторона, исходя из того, что наши страны имеют потенциал еще большего углубления отношений, перевела сотрудничество с Грузией на этап стратегических отношений», - заявил Давид Залкалиани.
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