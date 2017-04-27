Граждане с высоким доходом лишатся государственной страховки с мая

27.04.2017 10:38 Граждане Грузии, ежемесячный доход которых превышает 3300 лари (около 1370 долларов), не смогут пользоваться государственной страховкой с мая 2017 года.



Одна из новых инициатив правительства Грузии — реформа государственного страхования, которое до последнего времени было всеобщим, коснется абсолютно всех граждан. Уже со следующего месяца государственная медицинская помощь будет дифференцирована.



Пакеты государственного страхования будут разделены согласно доходам граждан по трем группам:



Гражданам со средним доходом, ежемесячный заработок которых превышает 1000 лари (больше 250 долларов), должны будут выбрать между ограниченным универсальным пакетом здравоохранения и страховыми пакетами от частных компаний.Даже при условии наличия страховки от определенной фирмы, граждане этой группы смогут бесплатно пройти курс лечения онкологических заболеваний посредством химиотерапии или гормональной терапии. Роды или кесарево сечение также будут бесплатными.



Граждане с низким уровнем доходов – это люди, чья зарплата составляет менее 1000 лари в месяц. В случае, если их работодатель предоставляет им медицинское страхование от какой-либо частной компании, то они смогут сохранить доступ к программе всеобщего здравоохранения, однако с ограниченным пакетом.



Социально незащищенные граждане — физические лица, чей рейтинг баллов колеблется от 70 тысяч до 100 тысяч, будут иметь доступ к такому же универсальному пакету, как и прежде. Аналогично государственное страхование будет работать в отношении несовершеннолетних. Виды бесплатных услуг и рейтинги определяются доходами физических лиц.



Затраты, связанные с родами, финансируются всеми пакетами страхования. Кроме того, представители всех трех групп будут иметь доступ к государственным услугам здравоохранения, таких как лечение гепатита С, туберкулеза, контроль диабета и других.



В настоящее время государственное страхование предполагает бесплатное наблюдение у семейного врача и финансирование планового амбулаторного исследования для всех граждан Грузии. Также государство оплачивает 70% стоимости операций, 80% лечения онкологических заболеваний и роды. Помимо этого, государство финансирует лечение по 12 группам заболеваний.



Правительство рассчитывает, что изменения помогут повысить качество медицинских услуг, предоставляемых в Грузии, а также помогут сделать более конкурентоспособными представителей страховой сферы.



Министерство здравоохранения не уточняет, является ли сокращение госрасходов одной из целей данной реформы. Говоря об изменениях, министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил, что «основная идея реформы заключается в эффективном распределении расходов, а не в экономии».



На программу всеобщего здравоохранения в 2017 году из государственного бюджета было выделено 660 миллионов лари (более 266 миллионов долларов).



"Новости-Грузия"











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