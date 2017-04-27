Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии введут правила использования беспилотников


27.04.2017   10:40
В Грузии будут установлены правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов – Агентство гражданской авиации министерства экономики разрабатывает специальные регуляции для владельцев дронов.

Согласно изменениям, большинству квадрокоптеров потребуется отдельная регистрация и лицензирование.
Так, дроны, которые поднимаются на высоту более 400 футов (около 120 метров), смогут эксплуатироваться, только после получения разрешения у Агентства.

Новые правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов вступят в силу с 1 сентября 2017 года. Агентство гражданской авиации начнет регистрацию дронов, а также задействует требования для определенных категорий БПЛА с 1 ноября 2017 года. Сертификацию ведомство начнет с января 2020 года.

Владельцы дронов могут представить свои замечания и предложения по проекту изменений до конца текущей недели на электронный адрес flightstandards@gcaa.ge.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Россия ввела эмбарго на вина из Черногории
SOCAR готов увеличить поставки газа в Грузию
ЕБРР впервые разместит на Лондонской бирже евробонды в лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
Тбилиси обеспокоен заявлением Патриарха Иерусалимского по Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам
Двух граждан Грузии приговорили в Сухуми к двум месяцам лишения свободы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия является региональным лидером в рейтинге свободы прессы
Президент Армении обсудил со спецпредставителем ЕС процесс карабахского урегулирования
Грузия не вошла в криминальную статистику Германии по итогам 2016 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна