В Грузии введут правила использования беспилотников

27.04.2017 10:40 В Грузии будут установлены правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов – Агентство гражданской авиации министерства экономики разрабатывает специальные регуляции для владельцев дронов.



Согласно изменениям, большинству квадрокоптеров потребуется отдельная регистрация и лицензирование.

Так, дроны, которые поднимаются на высоту более 400 футов (около 120 метров), смогут эксплуатироваться, только после получения разрешения у Агентства.



Новые правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов вступят в силу с 1 сентября 2017 года. Агентство гражданской авиации начнет регистрацию дронов, а также задействует требования для определенных категорий БПЛА с 1 ноября 2017 года. Сертификацию ведомство начнет с января 2020 года.



Владельцы дронов могут представить свои замечания и предложения по проекту изменений до конца текущей недели на электронный адрес flightstandards@gcaa.ge.















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