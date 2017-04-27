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Мэрия Тбилиси решила обустроить 30 общественных туалетов на первом этапе


27.04.2017   10:53
В заявлении мэрии Тбилиси сказано, что Агентство управления имущества мэрии Тбилиси в ближайшем времени объявит аукцион для устройства общественных туалетов (общественные ретирады).

"Земельные участки будут переданы с правом пользования на 20 лет. Согласно условиям аукциона, общественный туалет должен быть адаптированным для лиц с ограниченными возможностями, как технологическими устройствами, так и площадью. На информационных надписях должен быть предусмотрен шрифт Брайля.

Общественный туалет должен быть строением легкой конструкции без фундамента, собранным на металлическом каркасе, облицованным современными антивандальными материалами для внутреннего и внешнего пользования. Размер каждого из них должен быть конструкцией не больше чем 8 квадратных метров. Конструкция также должна быть оснащена столом для пеленания ребенка, изготовленным из специального антибактериального материала.

Победитель аукциона берет обязательство об уходе общественного туалета, и соблюдении санитарно-гигиенических условий. Арендатор также будет обязан обеспечить работу горячей линии в 24 часовом рабочем режиме все 7 дней в неделе.

Общественный туалет будет функционировать по наличному расчету, или специальным картам (например "Метроман"). Внешний фасад общественного ретирада может быть использован для монтажа встроенного банкомата, платежного аппарата, или другой аппаратуры"- говорится в заявлении.







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