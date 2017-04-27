В Берлине торжественно открылся день грузинско-германской дружбы

27.04.2017 11:39 В Берлине торжественно открылся день грузинско-германской дружбы. На мероприятии, состоявшемся в Министерстве иностранных дел Германии, присутствовали около 500 человек.



На торжественной церемонии к присутствующей общественности с речью обратились министры иностранных дел Грузии и Германии.



Руководители дипломатических ведомств двух стран подчеркнули значение Года дружбы, и говорили о грузинско-германской многолетней дружбе и тесном партнерстве.



"Германия поддержала как соглашение Ассоциации, так и формирование соглашения о свободной торговле с Европой. А также процесс либерализации виз, и она содействует всем реформам, которые сближают нас с Европой"- заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

