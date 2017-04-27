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В Берлине торжественно открылся день грузинско-германской дружбы


27.04.2017   11:39
В Берлине торжественно открылся день грузинско-германской дружбы. На мероприятии, состоявшемся в Министерстве иностранных дел Германии, присутствовали около 500 человек.

На торжественной церемонии к присутствующей общественности с речью обратились министры иностранных дел Грузии и Германии.

Руководители дипломатических ведомств двух стран подчеркнули значение Года дружбы, и говорили о грузинско-германской многолетней дружбе и тесном партнерстве.

"Германия поддержала как соглашение Ассоциации, так и формирование соглашения о свободной торговле с Европой. А также процесс либерализации виз, и она содействует всем реформам, которые сближают нас с Европой"- заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.








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