Председатель парламентского комитета по внешним связям проводит встречи в Страсбурге

27.04.2017 16:45 Софья Кацарава находится в Страсбурге, где в составе постояннодействующей делегации парламента Грузии в Совете Европы принимает участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Наряду с участием в заседаниях сессий и комитетов Софья Кацарава проводит встречи с парламентскими делегациями стран-членов ассамблеи.



Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии уже встретилась с представителями парламентских делегаций Латвии, Эстонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Бельгии, и Литвы. На проведенных встречах говорили о демократических реформах в Грузии, переходе страны с фазы мониторинга на этап пост-мониторинга, и о внешнем политическом курсе Грузии.



Парламентские делегации стран членов Ассамблеи еще раз подтвердили грузинским депутатам полную поддержку в отношении внешней политики Грузии и текущих демократических реформ.



"В рамках весенней сессии мы продолжаем весьма активную работу. Кроме того, что принимаем участие в сессии и комитетских заседаниях, которые чрезвычайно нагруженные, интенсивные, и интересные, проводим двухсторонние встречи с разными странами. Уже состоялись встречи с делегациями Латвии, Литвы, и Эстонии, а также с Боснией - Герцеговиной, Бельгией, и разными странами. Мы обсудили с ними, и еще раз ознакомили их с процессом течения демократических реформ в нашей стране, а также был разговор в связи с началом процесса пост-мониторинга. У нас есть полная поддержка с их стороны вообще в отношении осуществления наших демократических реформ, и, разумеется, также был разговор о внешней политике, и о том, каковы наши задачи после периода либерализации виз. С их стороны есть полная поддержка, как в отношении нашей внешней политики, так и с точки зрения демократических реформ"- заявила Софья Кацарава.



По ее же заявлению, также запланированы встречи с делегациями Великобритании, Португалии, и Австрии.

















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