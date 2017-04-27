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Премьер Грузии провел встречу с президентом сената Румынии


27.04.2017   17:12
Продолжается официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Румынию. Как сообщает правительство Грузии, Георгий Квирикашвили сегодня посетил парламент Румынии и встретился с президентом сената Кэлином Попеску-Тэричану.

Стороны отметили важность перехода грузино-румынского сотрудничества на новый этап – на этап стратегических отношений. Было сказано о принятой совместной декларации, где отражены приоритеты стратегического сотрудничества.

На встрече был рассмотрен успех Грузии в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Кэлин Попеску-Тэричану поздравил Георгия Квирикашвили с тем, что грузинские граждане теперь могут без виз посещать страны ЕС и Шенгенской зоны. Грузинский премьер поблагодарил президента румынского сената за поддержку в процессе европейской и евроатлантической интеграции.

«Грузия является примером в плане проведения очень перспективных политических и экономических реформ и мы очень счастливы этим, так как Румыния страна, которая твердо поддерживает европейские и евроатлантические устремления Грузии», - заявил Кэлин Попеску-Тэричану.
По завершении встречи премьер Грузии сделал запись в памятной книге сената.






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