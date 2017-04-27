След сотрудничества с Кремлем в Евросовете

27.04.2017 17:17 «В Евросовете большой скандал. Президент ПАСЕ Педро Аграмунт вынужден уйти в отставку. Причина - обвинение в сотрудничестве с Россией. Он и ранее был замечен в аморальном поведении, но тогда смог избежать отставки. Но сейчас, как видно, его поведение превысило все нормы и ему придется попрощаться с высоким постом. Речь идет о том, что 20 марта Аграмунт вместе с российскими депутатами находился в Сирии и встретился с Башаром Асадом, а в Европе об этом узнали только постфактум, из российских СМИ. Члены ПАСЕ заставляют Аграмунта покинуть пост «по собственному желанию» именно из-за того, что он стоял рядом с российскими депутатами и президентом Сирии. Президент ПАСЕ говорит, что заявление об отставке сделает 28 апреля, но лишь при одном условии - если 27 апреля в ранге президента примет в ПАСЕ своего соотечественника - короля Испании», - пишет газета «Резонанси».



«Отправляя испанского политика в отставку, ПАСЕ делает принципиальное заявление о том, что такая дружба с Россией является непростительным поступком. В последние годы на Западе особенно обострился вопрос «мягкой силы» России. По словам аналитиков, никого не удивляют и факты подкупа европейских политиков Россией, но в Совете Европы, к тому же с участием высокопоставленного лица такой скандал произошел впервые. Это указывает на то, что Москва очень активно работает в этом направлении. Политолог Ника Читадзе говорит, что Россия активно работает с европейскими политиками для защиты своих интересов, подкупает их - в кулуарах об этом говорят много, но такого прямого обвинения высокопоставленного чиновника в сотрудничестве с Россией при таком скандале не бывало», - отмечает издание.



«Россия активно работает на Западе. В Евросовете и раньше произошел немного иной прецедент, когда Россия смогла провести свои интересы. Это касалось чеченской войны. Тогда из-за российских военных операций в Чечне погибло до 200 000 мирных граждан, из-за превышения силы Россию лишили права голоса в ПАСЕ, но в 2002 или 2003 году Россия активно поработала, заключила сделки с депутатами, набрала сторонников и вернула себе право голоса. Россия работает так не только в Евросовете, но и во всех западных структурах. С кем конкретно работает Кремль, неизвестно, но факты свидетельствуют о том, что подкупы происходили и происходят. В ряде случаев эта активность приносит свои плоды. Как видно, сейчас Москва пробует свои силы не на рядовых депутатах, а прямо на высокопоставленных лицах, о чем свидетельствует и этот скандал», - отметил Читадзе. Он также вспомнил, что несколько лет назад и у Грузии были проблемы с австрийским дипломатом Вальтером Швиммером (который ранее занимал пост генсека Евросовета). Тогда президент Саакашвили обвинил Швиммера в сотрудничестве с главой Аджарии Асланом Абашидзе, но эти претензии ни к чему не привели», - пишет издание.



«Примечательно, что скандал вокруг посещения Сирии начался 21 марта, когда российский Первый канал сообщил, что 20 марта в Дамаск прибыла «делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы РФ», которую возглавлял Педро Аграмунт. Делегация прилетела в Сирию на российском военном самолете. В ассамблее ничего об этом визите не знали. Более того, Аграмунт встретился с Башаром Асадом и, разумеется, российские СМИ осветили эту встречу как международную поддержку сирийского правительства. Эта скандальная поездка в Сирию вызвала протест в ПАСЕ. В понедельник, как только открылась весенняя сессия, партии потребовали провести голосование об отставке Аграмунта. Выступления были настолько острыми, что Аграмунт был вынужден временно отказаться от председательства сессии», - заключает издание.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

