Минздрав объявит тендер на закупку медикаментов для социально незащищенных

27.04.2017 17:28 Завтра будет объявлен тендер на закупку медикаментов для определенной категории социально незащищенных граждан, - об этом заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко.



«Тендер будет объявлен в пятницу. Критериями будут цена и качество. Качеством будет сертификат соответствия лаборатории, аккредитованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Что касается грузинских организаций, разумеется, они смогут участвовать в тендере», - заявил Давид Сергеенко.



С 1 мая в программе всеобщего здравоохранения будут задействованы дифференцированные пакеты. Бенефициарам программы, чьи рейтинговые баллы не превышают 100 000, будут оплачены медикаменты для лечения хронических заболеваний. Финансирование коснется препаратов от 5 основных хронических заболеваний. Это высокое артериальное давление; сердечная недостаточность, заболевание коронарных сосудов; второй тип диабета, который требует форму таблетного лечения; хронические заболевания легких, например, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь; болезни щитовидной железы.

Компонент финансирования будет доступен с лета.















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