Информация МНЕС по последней встрече в Гали в рамках МПРИ

27.04.2017 18:42 Представители Миссии Наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС) приняли участие в очередной встрече в рамках Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ), которая состоялась в городе Гали (Грузия) 25 апреля. Встреча была посвящена вопросам сферы образования, сельского хозяйства и личным документам – темам актуальным для местного населения Гальского района.



Участники предоставили информацию по последним инцидентам, связанным с незаконной перевозкой радиоактивных материалов. Было принято решение и в дальнейшем продолжать делать обзорный отчет по данной зоне. Обсуждались некоторые новые случаи, в частности задержание двух граждан Грузии 6 апреля 2017 года, а также расследование убийства в селе Сида 9 апреля 2017 года. Участники приняли решение об обмене информацией в целях содействия следствию.



Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Европейского Союза, которая была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано шестипунктное соглашение, положившее конец августовской войне 2008 года. Работа миссии заключается в обеспечении невозобновления военных действий, содействии безопасной и нормальной жизни для местного населения, проживающего по обе стороны границы между Абхазией и Южной Осетией, укреплении доверия между сторонами конфликта, а также информировании структур ЕС, принимающих решения о формировании своей политики в Грузии и регионе в целом.















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