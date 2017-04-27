ПАСЕ надеется, что Грузия учтет позицию Венецианской комиссии по конституционным реформам

27.04.2017 18:56 Члены мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) надеются, что власти Грузии учтут рекомендации Венецианской комиссии во время принятия окончательных поправок в Конституцию страны, заявила вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.



Содокладчики ПАСЕ Борис Цилевич и Черстин Лундгрен в конце марта изучили ситуацию в стране. А по итогам визита подготовили промежуточный отчет, который 27 апреля был рассмотрен на заседании мониторингового комитета в Страсбурге, где присутствовали грузинские парламентарии. "В общем, были очень позитивные отзывы со стороны докладчиков. Сегодня мы выслушали подробный отчет касательно порядка четырех стран. И однозначно самая позитивная оценка в отношении Грузии. Оба докладчика сделали очень хорошие акценты", — сказала Чугошвили журналистам по итогам заседания.



Основные рекомендации, по словам вице-спикера, касались необходимости продолжения судебной реформы, а также речь шла о необходимости обратить особое внимание на рекомендации Венецианской комиссии в процессе конституционной реформы.



Депутат от оппозиции Георгий Канделаки отметил, что на заседании речь шла о вопросе распределения депутатских мандатов по итогам парламентских выборов и о запрете на создание избирательных блоков к выборам. По данным вопросам в конституцию Грузии должны войти изменения, с которыми не согласны оппозиционные партии.



"Они (члены комиссии ПАСЕ – прим. ред.) выразили надежду, что правительство, как обещает, учтет замечания Венецианской комиссии, которые будут опубликованы в ближайшем будущем, и эти вредоносные для Грузии нормы не войдут в силу", — сказал Канделаки журналистам.



Начало конституционной реформы в Грузии приветствует содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ Борис Цилевич, однако он не скрывает, что несколько пунктов вызывают беспокойство, в том числе инициатива, согласно которой, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.



"Мы задумываемся о том, насколько подобная практика будет полезной в Грузии. Однако, в итоге все будет зависеть от окончательного рассмотрения поправок в парламенте", — сказал Цилевич в эфире телеканала "Имеди". Содокладчик ПАСЕ отметил, что этот вопрос противоречит основным принципам, поскольку в некоторых европейских государствах есть подобная практика. Что касается, распределения мандатов, то согласно запланированным поправкам, нераспределенные по итогам пропорциональных выборов между партиями мандаты получает та, которая набирает больше всего голосов. В случае смешанной системы (пропорциональные и мажоритарные выборы), нераспределенных мандатов, естественно, получается меньше. При новой системе, когда будут проводиться лишь пропорциональные выборы, формула должна будет высчитываться исходя из всех 150 мандатов.



Государственная конституционная комиссия работала с декабря 2016 года по 22 апреля.



В работе конституционной комиссии участвовали семь оппозиционных партий. Они объявили бойкот, заявив, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не учла их предложения. Оппозиционеры против упразднения прямых президентских выборов, высокого избирательного барьера, запрета на создание избирательных блоков и метода распределения мандатов по итогам парламентских выборов. Поправки в главный закон страны должен утвердить парламент Грузии. Однако до этого их отправят в Венецианскую комиссия для получения рекомендаций. Венецианской комиссии предстоит изучить проект обновленной конституции на соответствие нормам международного конституционного права. В "Грузинской мечте" уже заявили, что учтут рекомендации. Поправки в Конституцию Грузии должны вступить в силу до конца 2017 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

