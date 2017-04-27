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Грузия и Румыния договорились об углублении торговых и политических отношений


27.04.2017   19:39
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 26 апреля с официальным визитом побывал в Румынии, где он встретился со румынским коллегой Сорином Гриндеану, президентом Клаусом Йоханнисом, президентом Палаты депутатом Ливиу Драгнеа и президентом Сената Калинтом Попеску-Таричеану.

«То настоящее партнерство, которое мы разделяем, позволяет нам возвести наши отношения на стратегический уровень», - заявили премьер-министра в совместной декларации.

Документ, который был опубликован в связи с 25-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Грузией и Румынией, подчеркивает желание двух стран по расширению экономических и политических отношений, а также по углублению сотрудничестве в проектах международного транзита и региональной безопасности.

«Наши две страны связывает тесное партнерство, как исторически, так и политически», - говорится в декларации, - «Географически Грузия и румыния является ественнвенным мостом между Европой и Азией, так как эти страны связывает Черное море».

Согласно документу, страны также договариваются изучить полный потенциал сотрудничества в таких сферах, как транспорт, энергетика и вопросы, связанные с безопасностью, а также в сфере культурного обмена.

Кроме того, Грузия и румыния договариваются об увеличении усилий с целью развития транспортных и энергетических маршрутов вдоль коридора Черное море – Каспийское море и в более широком соседстве.

Согласно совместной декларации, Румыния «признает европейские и евроатлантические стремления Грузии и что Соглашение об ассоциации не является ее окончательной целью в сотрудничестве с ЕС».

Румыния обещает, что «продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь». Для этого она попытается «усилить роль Восточного партнерства и обеспечить эффективное использование разработанной при поддержке ЕС политики, программ и проектов в пользу восточных партнеров, в том числе, и Грузии».

Вопрос Восточного партнерства премьер-министры затронули также и на совместной пресс-конференции.

Георгий Квирикашвили вновь затронул стремление Грузии стать членом «европейской семьи» и добавил, что страна активно готовится к будущему Саммиту Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Брюсселе.

«Надеемся, что вместе с друзьями и партнерами, вместе с Румынией мы сможем достичь тех общих целей, к которому стремится Восточное партнерство», - заявил Квирикашвили.

Согласно совместной декларации, Грузия и Румыния вместе со странами партнерами «расширят сотрудничество с целью усиления евроатлантической безопасности и стабильности, особенно, в Черноморском регионе».

Civil Georgia





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