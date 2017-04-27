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Протоиерей Георгий Мамаладзе больше не желает, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели
27.04.2017 20:04
Протоиерей Георгий Мамаладзе на данном этапе не желает, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели, - об этом сообщил агентству «IPN» адвокат обвиняемого по т.н. делу о цианиде Георгий Панцулая.
Как он отметил, у стороны защиты есть определенные правовые и другие аргументы, согласно которым, на данном этапе они отказываются от суда присяжных, однако Панцулая не конкретизировал, что это за аргументы.
Что касается отягчения обвинения протоиерею и передачи дела в суд, как отметил адвокат Георгия Мамаладзе, прокуратура опять не ответила на главный вопрос: у кого приобрел протоиерей цианид?
«В новом заявлении говорится якобы с уточнением, что отец Георгий приобрел цианид, однако вновь не установлено у кого он купил это вещество. А потому не установлено, что не существует такого лица. Три месяца говорю, что такого лица не существует и действительно подтверждается, что не существует человека, у которого отец Георгий купил цианид», - заявил Георгий Мамаладзе.
По информации прокуратуры, 26 апреля 2017 года Георгию Мамаладзе отягчено обвинение в соответствии с «в» пункту 3-й части 18, 109 статьи УК Грузии (подготовка умышленного убийства с целью извлечения выгоды).
Что касается рассмотрения дела присяжными заседателями, как известно, изначально отец Георгий Мамаладзе хотел, чтобы его рассматривал ни один конкретный судья, а именно присяжные заседатели.
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