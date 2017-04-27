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Грузия зарегистрировала в ПАСЕ проект резолюции об оккупированных территориях Грузии


27.04.2017   20:42
«Положение с правами человека на оккупированных территориях Грузии» - так называется документ, который зарегистрировала в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) грузинская делегация во главе с первым заместителем парламента Грузии Тамар Чугошвили.

Как сообщают в парламенте Грузии, документ подписали депутаты ПАСЕ из разных стран. По их же информации, в ходатайстве резолюции речь идет об оккупации Российской Федерацией Абхазии и т.н. Южной Осетии и шагах, предпринятых в направлении аннексии, в том числе о подписании т.н. соглашения об интеграции, проведении т.н. референдума в Цхинвальском регионе и т.н. парламентских выборов в Абхазском регионе. По словам авторов ходатайства, это создает угрозу не только Грузии, но и всему региону.

В ходатайстве резолюции также говорится о существующей в оккупированных регионах гуманитарной обстановке, нарушении фундаментальных прав граждан, проживающих вблизи административной границы, в том числе в плане передвижения, что еще более осложнилось из-за закрытия действующих на административной полосе пропускных пунктов.

Согласно документу, ПАСЕ призывает РФ допустить механизмы международного мониторинга на оккупированных территориях. Также ПАСЕ призывает РФ отозвать признание независимости оккупированных территорий Грузии, прекратить текущую оккупацию и выполнить взятые на себя международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.







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