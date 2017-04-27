Спикер парламента назвал компромиссом решение провести следующие президентские выборы прямым способом

27.04.2017 21:48 Проведение в будущем году президентских выборов прямым способом – это своего рода политический компромисс. Главное, чтобы этот политический компромисс не потерял свой смысл. В этом случае могут быть пересмотрены наши конкретные решения, - об этом заявил председатель парламента Грузии Давид Усупашвили в беседе с журналистами по поводу порядка избрания президента.



Как отметил Кобахидзе, сегодняшним документом изменений в Конституции в будущем году предполагается прямое избрание президента страны.



«Это сегодняшняя данность, что касается в конечном итоге сроков, они могут зависеть от разных обстоятельств. Мы продолжаем обсуждение внутри парламента и на основании этого сотрудничества будет принят окончательный документ. Считаем, что для нашего долгосрочного развития важно перейти в конечном итоге на непрямой способ избрания президента. Таково наше видение в связи с системой. Что касается проведения в будущем году президентских выборов прямым способом – это своего рода политический компромисс. Главное, чтобы этот политический компромисс не потерял свой смысл. Речь идет об общем политическом компромиссе. Наше видение в связи с порядком избрания президента иное, мы идем на этот конкретный шаг ради компромисса, т.е. оставляем на семь лет ту систему, которую считаем, что она в долгосрочной перспективе неверна. Это мы делаем в разрезе общего политического компромисса. Если это потеряем смысл, то в этом случае могут быть пересмотрены наши конкретные решения», - заявил Кобахидзе.















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