В ПАСЕ состоялась дегустация грузинских вин

27.04.2017 22:44



Вместе с вином гости попробовали грузинские национальные блюда, сыры и сладости. Кроме того, им предоставили возможность ознакомиться с информационным стендом Национальной администрации туризма Грузии.



Мероприятие открыла глава грузинской делегации в ПАСЕ и вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.



«Мероприятие вызвало довольно большой интерес. Это еще одна хорошая возможность ознакомить политиков других стран не только с политикой, но и с грузинской культурой и пробудить в них интерес приехать в нашу страну не только в качестве политиков, но и туристов», — отметила г-жа Чугошвили.



Среди приглашенных гостей были президент ПАСЕ Педро Аграмунт, содокладчики Парламентской ассамблеи СЕ Борис Цилевич, представитель фракции ЕНП в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис и другие высокопоставленные лица.



Вечер был приурочен к 20-летию присоединения Грузии к Европейской культурной конвенции.





Источник: Hvino News В Страсбурге на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, грузинская делегация устроила вечер дегустации грузинского вина.Вместе с вином гости попробовали грузинские национальные блюда, сыры и сладости. Кроме того, им предоставили возможность ознакомиться с информационным стендом Национальной администрации туризма Грузии.Мероприятие открыла глава грузинской делегации в ПАСЕ и вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.«Мероприятие вызвало довольно большой интерес. Это еще одна хорошая возможность ознакомить политиков других стран не только с политикой, но и с грузинской культурой и пробудить в них интерес приехать в нашу страну не только в качестве политиков, но и туристов», — отметила г-жа Чугошвили.Среди приглашенных гостей были президент ПАСЕ Педро Аграмунт, содокладчики Парламентской ассамблеи СЕ Борис Цилевич, представитель фракции ЕНП в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис и другие высокопоставленные лица.Вечер был приурочен к 20-летию присоединения Грузии к Европейской культурной конвенции.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

