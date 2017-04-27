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В ПАСЕ состоялась дегустация грузинских вин
27.04.2017 22:44
В Страсбурге на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, грузинская делегация устроила вечер дегустации грузинского вина.
Вместе с вином гости попробовали грузинские национальные блюда, сыры и сладости. Кроме того, им предоставили возможность ознакомиться с информационным стендом Национальной администрации туризма Грузии.
Мероприятие открыла глава грузинской делегации в ПАСЕ и вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.
«Мероприятие вызвало довольно большой интерес. Это еще одна хорошая возможность ознакомить политиков других стран не только с политикой, но и с грузинской культурой и пробудить в них интерес приехать в нашу страну не только в качестве политиков, но и туристов», — отметила г-жа Чугошвили.
Среди приглашенных гостей были президент ПАСЕ Педро Аграмунт, содокладчики Парламентской ассамблеи СЕ Борис Цилевич, представитель фракции ЕНП в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис и другие высокопоставленные лица.
Вечер был приурочен к 20-летию присоединения Грузии к Европейской культурной конвенции.
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