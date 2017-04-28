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СГБ напрямую была включена в выборы самоуправления 2014 года - Хатуна Самнидзе


28.04.2017   11:29
Председатель "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе заявила в эфире передачи "Другие акценты", что СГБ и спецслужбы, которые выполняют не свои обязанности, а занимаются контролем политиков, являются специальной жандармерией для политиков.

В то же время в связи с Иосифом Гогашвили председатель партии заявила, что в СГБ без него не принимают ни одного сотрудника.

"К сожалению, нынешняя власть тоже не захотела изменить эту систему, чтобы СГБ сегодня занималась вопросами государственной безопасности, а не контролем политиков, с чем мы и имеем дело"- заявила Хатуна Самнидзе.

Гость передачи вспомнила выборы самоуправления 2014 года, и заявила, что тогда СГБ напрямую вмешивалась в процесс формирования списка кандидатов.

"Мы готовились к выборам самоуправления, и СГБ была напрямую вовлечена в этот процесс. "Республиканцам" пришлось очень много бороться в связи с этим. В ходе составления списка Ниноцминды СГБ напрямую вмешалась и заявила, что не утвердит кандидатов, представленных политической партией, и не даст эту возможность "Грузинской мечте", и она сама даст политическим силам кандидатов, то есть, контролируемых ими членов, которых следовало записать как представителей партии"- отметила Хатуна Самнидзе.







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