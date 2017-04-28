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На факте ввоза в Грузию драгоценного камня - изумруда задержано одно лицо
28.04.2017 12:06
На таможенной границе Грузии правоохранители задержали одно лицо за нарушение правил ввоза вещей.
Как сообщают в следственной службе министерства финансов, следствие установило, что обвиняемый пересек государственную границу Грузии через таможенно-пропускной пункт «Сарпи», в ходе чего втайне от таможенного контроля незаконно ввез на территорию Грузии подлежащий декларированию драгоценный камень изумруд весом 482,3 карат.
По их информации, следственная служба изъяла драгоценный камень в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по 2-й части статьи 214 УК Грузии, что в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
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