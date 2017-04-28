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Давид Усупашвили возвращается в политику


28.04.2017   13:18
Бывший председатель парламента Давид Усупашвили возвращается в политику. Усупашвили заявил об том на сегодняшнем брифинге, и анонсировал создание политической партии. По его словам его главной задачей будет победа в будущих парламентских выборах, и формирование коалиционного правительства.

"Сегодня я возвращаюсь в политику, возвращаюсь для того, чтобы лучше делать дело вместе с теми единомышленниками, которые готовы служить стране.

Я не собираюсь поставить рядом с собой10-12 известных, или менее известных лиц на возвышенном месте, и оттуда обещать вам спасение страны. Заявить, что у нас в руках волшебная палка. Нет, у нас нет волшебной палки. Мы предлагаем обществу вместе выйти из заколдованного круга"- заявил Давид Усупашвили.

По словам бывшего председателя парламента Грузии, новая партия будет создана на фоне выборов местного самоуправления, она будет центристской, и использует рациональные доктрины из разных флангов для возрождения страны.







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