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Bloomberg: Госдеп США планирует сокращение 2 300 дипломатов


28.04.2017   14:24
Государственный департамент США планирует сократить штат сотрудников на 9%, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

По информации агентства, планируется сокращение 2 300 американских дипломатов и служащих по всему миру. Таким образом госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен уменьшить расходы ведомства.

Сообщается, что процесс сокращения может занять более двух лет. Для осуществления помощи и контроля сокращения бюджета был нанят бывший сотрудник компании Lockheed Martin и политический советник в Конгрессе Уильям Ингли.

По словам одного из источников Bloomberg, когда Тиллерсон занял свой пост, он был потрясен тем, сколько средств госдеп тратит на проживание и образование семей дипломатов, работающих за рубежом.






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