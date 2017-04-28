|
Спикер парламента продолжает шантажировать президента предстоящими выборами
28.04.2017 14:26
По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, дело идет к тому, что в 2018 году президентские выборы не состоятся путем прямого голосования.
Как заявил Кобахидзе журналистам, «правящая сила приняла компромиссное решение о том, чтобы в 2018 году были проведены прямые президентские выборы, однако этому компромиссному решению противится президент посредством политических оппонентов, которые под эгидой президента осуществляют прямое наступление на парламент и конституционную комиссию».
«Дело идет именно к этому, со стороны наших оппонентов во главе с президентом предпринимаются неверные шаги. Это очень печальное явление. Президент, который должен быть надпартийной фигурой, встречается с партиями посредством администрации, статус которой вообще непонятен, встречается также с т.н. экспертами и договаривается, как осуществить наступление на парламент Грузии. Если эти процессы продолжатся, компромисс потеряет всякий смысл, и мы перейдем на ту систему, которая верна с любой системной точки зрения», - заявил Кобахидзе.
Председатель парламента надеется, что «смысл компромисса не будет потерян, и со стороны оппонентов неправильные действия не продолжатся».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна