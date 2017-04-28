Спикер парламента продолжает шантажировать президента предстоящими выборами

28.04.2017 14:26 По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, дело идет к тому, что в 2018 году президентские выборы не состоятся путем прямого голосования.



Как заявил Кобахидзе журналистам, «правящая сила приняла компромиссное решение о том, чтобы в 2018 году были проведены прямые президентские выборы, однако этому компромиссному решению противится президент посредством политических оппонентов, которые под эгидой президента осуществляют прямое наступление на парламент и конституционную комиссию».



«Дело идет именно к этому, со стороны наших оппонентов во главе с президентом предпринимаются неверные шаги. Это очень печальное явление. Президент, который должен быть надпартийной фигурой, встречается с партиями посредством администрации, статус которой вообще непонятен, встречается также с т.н. экспертами и договаривается, как осуществить наступление на парламент Грузии. Если эти процессы продолжатся, компромисс потеряет всякий смысл, и мы перейдем на ту систему, которая верна с любой системной точки зрения», - заявил Кобахидзе.



Председатель парламента надеется, что «смысл компромисса не будет потерян, и со стороны оппонентов неправильные действия не продолжатся».

















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