Грузия 15 раз затребовала от Facebook информацию о пользователях

28.04.2017 15:15 С июля по декабрь 2016 года правительство Грузии 15 раз затребовало от Facebook информацию о пользователях, в совокупности разговор идет о 26 счетах. Из них 86,67% требований удовлетворено. Официальную информацию об этом распространил Facebook.



Правительство Грузии 15 раз обратилось к Facebook с просьбой сохранить записи. Разговор идет о 28 счетах. В связи с этим Facebook пояснил, что они сохраняют записи, и информацию такого рода, которые связаны с официальным следственным процессом, и которые могут быть потенциальным доказательством.



В информации, опубликованной на веб-странице, говорится, что Facebook удовлетворил только те требования, которые были связаны с криминальными случаями, и выдача информации была необходима для расследования дела.



"Мы изучили каждый запрос, насколько они имели легальное основание, и отказались выдать информацию в тех случаях, во время которых было подозрительно, насколько это требование имело легальное основание"- говорится в заявлении Facebook.















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