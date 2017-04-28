Греция предлагает некоторым гражданам Грузии право на жительство

28.04.2017 15:28 Изменения, вошедшие в Эмиграционный закон Греции (28 марта 2017 года), предоставляют гражданам Грузии новые права - пояснил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Греция Иосиф Нанобашвили. По его словам, изменения, предназначенные для "третьих стран", коснутся и Грузии, и в конкретном случае расширился перечень документов, на базе которых нелегально находящимся в Греции лицам дадут вид на легальное жительство. Иосиф Нанобашвили привел конкретный пример:



"Таким документом будут считаться квитанции перечисления денег в Грузию в течение 7 лет. Должно быть зафиксировано, что эта личность ежегодно перечисляла сумму из Греции в Грузию. Обычно будет использована соответствующая этому закону статья, и лицу дадут возможность легализации. То есть те, кто нелегально находятся в Греции, получат право легального пребывания. Вопрос квитанций мы уже в определенной мере изучили, и большинство финансовых институтов, которые используют наши сограждане для перечисления денег, выдадут такие справки".



По заявлению Иосифа Нанобшвили, среди документов, которые помогут нелегальным мигрантам получить право легального проживания в Греции, подразумевается также паспорт гражданина Грузии, выданный консульской службой посольства Грузии. Однако посол пока еще видит необходимость, чтобы вместе с греческой стороной понятно пояснить внесенные в закон изменения, и уточнить пути их реализации в практике. В ходе встречи с министром миграционной политики Греции Иоанисом Музалой, было решено, что греческая сторона окажет соответствующую техническую помощь грузинской стороне.



В то же время, по словам Иосифа Нанобашвили, идет работа и в других направлениях, например, для присвоения права легального пребывания тем, которые заняты в семьях, и ухаживаю за лицами с ограниченными возможностями. По словам посла, такое "законодательное окно" было открыто на 6 месяцев в 2013 году, и сейчас грузинская сторона обратилась с просьбой к греческой стороне, вновь открыть это "окно", и как можно дольше, чтобы успеть проинформировать граждан Грузии. Наряду с этим посольство Грузии работает с юристами, чтобы разработать инициативы, связанные с другими категориями нелегалов.



Точно никто не знает, сколько нелегальных мигрантов приехало на сегодня из Грузии в Грецию, однако, по словам посла, по неофициальным данным их число колеблется от 150 000 до 220 000, и большинство из них женщины.



Майя Нинуа, 49 лет, уже 9 лет живет в Греции, в частности, в Афинах. Правда, сейчас она ждет права легального проживания по т.н. голубому документу, ей депортация не угрожает, и даже пользуется определенными небольшими правами, но вспоминает годы незаконного пребывания мигрантом, как дурной сон:



"Когда ты нелегал, никакого страхования здоровья нет, никаких прав нет, постоянно боишься, что остановит полиция… Работодатели эксплуатируют, никаких прав не имеешь.. Твоя жизнь в опасности, поскольку ты нелегал, и государство не знает, где ты находишься. Если некому о тебе справится, это может обойтись ценой жизни".



Хорошо, что правительство Грузии начало активную работу в связи с тем, чтобы найти возможности для нелегальных мигрантов - говорит "Радио Свободе" Гогита Гведашвили, исследователь Центра безопасности и развития Грузии. По его же заявлению, такое обязательство отражается в заключительном (четвертом) отчете Еврокомиссии, преследующем целью оценку выполнения плана действия безвизового сообщения. По мнению эксперта, перевод проблемы в законодательные рамки будет полезным для всех, и это не увеличит поток мигрантов.



"Это ни в коем случае не вызовет увеличения волны миграции из Грузии, поскольку льготы будут касаться тех, кто уже нелегально находятся, и включены в какую-то трудовую деятельность. Это не означает, что наши граждане, которые поедут заграницу, и нарушат условия безвизового передвижения, потом смогут получить легальный статус. Само собой разумеется, что это будет для определенной группы, с определенными условиями и сроками, и ни в коем случае это не коснется граждан Грузии после присвоения безвизового передвижения".



Так же как и многие другие эксперты, Гогита Гведашвили еще раз напоминает, что либерализация виз подразумевает краткосрочную поездку, и не дает нам право жить и работать в странах Евросоюза/Шенген.

















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