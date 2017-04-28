Бюро ПАСЕ приступило к работе над процедурой импичмента Педро Аграмунта

28.04.2017 15:58 Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило вотум недоверия действующему главе ассамблеи Педро Аграмунту и приступило к работе над процедурой его импичмента. Об этом говорится в заявлении ПАСЕ.



«На встрече в Страсбурге бюро ПАСЕ приняло решение о выражении вотума недоверия Педро Аграмунту», - говорится в тексте заявления.



В нем также отмечается, что Аграмунту не разрешается совершать официальные визиты, участвовать в мероприятиях и делать публичные заявления от имени ассамблеи.



По словам представителей ПАСЕ, Аграмунт утратил доверие коллег.



Вместе с тем, бюро уточняет, что Педро Аграмунт не подавал заявления об отставке.















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