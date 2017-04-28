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Грузия по-прежнему в числе «частично свободных стран» - Freedom House


28.04.2017   16:05
Международная организация Freedom House опубликовала индекс свободы прессы 2017 года, согласно которому, Грузия по-прежнему входит в категорию «частично свободных стран». Примечательно, что по сравнению с 2016 годом статус Грузии не изменился.

Грузия получила 50 баллов. Согласно индексу, 0 баллов - это самая высокая степень свободы, а 100 баллов – наименьшая.

В отчете также оценивается законодательная (13/40), политическая (21/40) и экономическая (16/30) среда в Грузии.

Примечательно, что у Грузии среди постсоветских стран наилучший результат, а в глобальном рейтинге она на 102-й позиции.

На постсоветском пространстве статус частично свободных имеется лишь у Грузии, Украины и Молдовы.






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