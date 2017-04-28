Я никогда не буду торговать Конституцией - президент

28.04.2017 18:33 Президент не намерен торговать конституцией Грузии. Георгий Маргвелашвили заявил об этом на встрече со студентами в Ахалцихе, в государственном университете Самцхе-Джавахети.



Первая персона страны подчеркнул, что не в его интересах действовать за спиной избирателя. В то же время, президенту непонятно, о каком компромиссе говорит правящая партия.



"Прозвучали определенные ноты будто бы о каком-то политическом компромиссе, о том, что президент будет избран непрямым путем с 2018 года, а не с 2023.



Говорят о каких-то политических компромиссах, будто кто-нибудь входит в какой-либо диалог с конституционной комиссией и его руководителями.



Никогда лично я ни с кем в сговор не вступлю, и никогда не буду торговать Конституцией; Не буду торговать основным документом, который, по моему мнению, должен быть объединителем всех, а не собирателем каких-то амбиций отдельных политиков.



Я никогда не торговал этой темой, и никто не должен думать о том, что я торговался о вопросе, который называется главным документом страны.



А также призываю всех, кто выражает собственную позицию на эту тему: я понимаю, что все они политики, и у всех свои интересы, но торговля этим документом, вложение в него каких-то внутренних интересов крайне неправильно.



Здесь все мы действительно должны быть искренними, и в ответ на эти послания хочу сказать, пусть зря не трудятся, не в моих интересах идти на сделку с кем-либо о Конституции за спиной народа"- заявил Георгий Маргвелашвили.



По заявлению президента, конституционная комиссия приняла проект конституционных поправок без консенсуса.



В своем выступлении Георгий Маргвелашвили заострил внимание на тот факт, что важнейший для страны основной, рамочный проект закона не подписала ни одна оппозиционная сила, и они покинули комиссию.



По словам президента на встрече со студентами, комиссия не учла мнение оппозиционных партий в связи с правилом парламентских выборов, касающегося понижения избирательного барьера, права объединения в избирательные блоки, вопроса перераспределения нераспределенных мандатов.



По словам президента, согласно аргументам оппозиционных партий, запрещение создания избирательных блоков усложнит им преодоление избирательного барьера. С учетом этого создается возможность получить не многопартийный, а двухполюсный парламент.



По заявлению президента, оппозиционные партии также считают несправедливым то, что нераспределенные мандаты забирает только победившая политическая сила, эта несправедливость тоже не исправлена. Это неприемлемо также и для избирателей, поскольку их голоса, отданные другой партии, присваивает победившая в выборах партия, за которую они не голосовали.



В марте текущего года Георгий Маргвелашвили начал кампанию "Конституция принадлежит всем", в рамках которой президент Грузии обошел пять регионов страны, и провел восьмую встречу. Кампания преследует целью увеличение включенности населения в процесс конституционной реформы.



На встречах с молодежью, неправительственными организациями, и политическими партиями, на которых присутствуют начальник администрации Георгий Абашишвили и советники президента, у представителей общества есть возможность выразить свое мнение, и задать вопросы президенту Грузии в связи с теми конституционными изменениями, которые уже обнародовала конституционная комиссия.

















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